Contraffazione e falsi. Prato capitale del tarocco sulle tv internazionali

Prato piace alle tv internazionali, da quella spagnola a quella turca. Sono le ultime due televisioni straniere in ordine di tempo che si sono interessate al fenomeno del distretto illegale a Prato. Uno dei servizi, quello spagnolo, è andato in onda l’altra sera con il titolo poco edificante di “Prato città tessile toscana, epicentro della falsificazione del lusso“. L’immagine della città legata al distretto parallelo e a tutta l’irregolarità che si porta dietro fatica quindi a essere demolita. Nel servizio della tv spagnola non esce una immagine gratificante della città. La giornalista, arrivata a Prato per girare il servizio nel febbraio scorso, percorre le strade del Macrolotto Zero mostrando come la zona sia completamente invasa da insegne in cinese. La giornalista entra anche in un capannone a gestione orientale mostrando il degrado degli spazi di lavoro e i luoghi dove vengono prodotte copie esattamente uguali a giubbotti, maglie, cinture, borse e altri oggetti di lusso. Con tanto di siparietto in studio dove gli ospiti della trasmissione tentano di capire quale la differenza tra una borsa falsa e una vera di uno dei maggiori brand della moda di alto livello. “Pensate che la capitale del falso sia la Cina? O la Turchia – dice il presentatore in studio – Errore, è a Prato, città tessile toscana“. Nel servizio la giornalista ha intervistato il comandante della polizia municipale, Marco Maccioni il quale spiega la battaglia quotidiana portata avanti per combattere la contraffazione e suggerisce i metodi usati per riconoscere un falso.

Non è la prima volta che le tv straniere si interessano del fenomeno facendo servizi ed entrando nelle ditte a gestione cinese del Macrolotto. Una settimana prima del servizio della tv spagnola, è stata la volta di una tv turca il cui servizio, sempre dello stesso tenore, deve essere ancora mandato in onda. Anche il giornalista italiano Salvo Sottile si è interessato a Prato per una trasmissione da lui condotta che partirà a breve sulla Rai. Il tema? La falsificazione in generale con particolare riferimento a quella documentale e delle patenti.

