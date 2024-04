Contabile con esperienza per bilanci e dichiarazioni

1 CONTABILE

Cercasi contabile con esperienza. La risorsa si occuperà dell’amministrazione e della contabilità

di un pacchetto clienti assegnato: contabilità ordinaria e semplificata, prima nota, predisposizione bilancio

e rettifiche e dichiarazioni fiscali. Orario di lavoro

a tempo pieno dal lunedì al venerdì (dalle 9 alle 13

e dalle 14 alle 18) si propone un contratto a tempo indeterminato. Richiesto diploma di ragioneria ed esperienza in studi professionali o aziende strutturate. Preferibile conoscenza gestionale Profis Sistemi. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura.

(Rif.: PO-221890)