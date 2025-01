Concorso internazionale Dante 700. Camerata: il bando per compositori. Amor che move il sole e l’altre stelle

Annunciata la terza edizione del concorso internazionale di composizione sinfonica Dante 700, promosso dalla nostra Camerata insieme all'Orchestra filarmonica di Firenze - La Filharmonie, che dal 2021 richiama l’interesse di compositori da tutto il mondo. L’invito a dialogare con Dante viene riproposto questa volta centrando l’attenzione dei compositori sul XXXIII canto del Paradiso, in particolare sui versi della Preghiera di San Bernardo alla Vergine Maria (1-39); sull’immagine dei Tre Cerchi che rappresentano il mistero della Trinità e dell’incarnazione (115-132) e sul celebre "l’amor che move il sole e l’altre stelle" (145). I temi dell’ultimo canto della Divina Commedia hanno oggi grande rilevanza: la riscoperta del nostro ruolo nella cura del pianeta e delle relazioni umane; il recupero del silenzio e della dimensione spirituale come strumenti per un rinnovato equilibrio; la ricerca di una verità che vada oltre la mera logica razionale. Tutti argomenti di grande attualità e importanza sui quali stimolare i compositori. Anche in questa edizone, sarà possibile integrare l’orchestrazione con l’elettronica grazie alla collaborazione con Tempo Reale, partner del progetto.

La giuria è presieduta da Anders Hillborg, uno dei più autorevoli compositori della scena internazionale; ne fanno parte altri compositori di fama come Silvia Colasanti e Mauro Montalbetti, uno dei più accreditati interpreti di musica contemporanea, il violinista Hugo Ticciati, il direttore artistico della Camerata Alberto Batisti, il direttore musicale della nostra orchestra Jonathan Webb, e Paolo Cognetti, compositore e responsabile Progetti Speciali de La Filharmonie. La scadenza per le iscrizioni e l’invio delle partiture è fissata per il 15 luglio 2025, la selezione delle tre partiture finaliste avverrà entro il 1° settembre e sarà comunicata tramite i siti ufficiali della Camerata Strumentale e della Filharmonie, dove è possibile trovare tutte le modalità di partecipazione. L’esecuzione delle partiture finaliste e la proclamazione del vincitore è in programma al Politeama Pratese con un concerto aperto al pubblico il 10 ottobre.

Il concorso si avvale della collaborazione del Cidim, il Comitato nazionale italiano musica, di Edizioni Curci di Milano e della Società Dante Alighieri, e si collegherà, come nella passata edizione, anche a FilArmonia, Festival di Musica e Spiritualità, con eventi multidisciplinari e approfondimenti culturali su Dante e sulle tematiche dell’ultimo canto e alla loro rilevanza nella contemporaneità. Molte le istituzioni culturali pratesi e fiorentine che collaborano al progetto, dal Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci alla Comunità di San Leolino della Certosa di Firenze; Rete Toscana Classica produrrà inoltre un ciclo di trasmissioni sui temi del concorso ed è in via di definizione la collaborazione con RaiCultura.