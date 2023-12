Concerto per l’alluvione al Beste Hub

Domani alle 20.30 al Beste Hub di via Bologna da ricordare la serata di beneficienza a supporto delle famiglie colpite dall’alluvione. La serata inizierà con un intervento di Edoardo Nesi. Successivamente il trio femminile di fama internazionale Anastasiya Petryshak, Maddalena Giacopuzzi (foto), Ludovica Rana eseguirà brani tratti dal repertorio natalizio, classico e contemporaneo. Un concerto organizzato in collaborazione con i giovani talenti del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Per l’occasione si esibiranno anche i vice campioni europei Ballroom 2023 Wdc Monica e Simone Fabbri. A fine concerto ci sarà un brindisi offerto dalle Cantine Ferrari e servito da Ais Toscana delegazione Prato, accompagnato dalle delizie del Forno e Biscottificio Leonardo e di Betti Pasticceria Cucina. Biglietti su eventbrite, info pagina Fb Beste Hub. L’intero ricavato della serata sarà distribuito tra i principali enti locali che stanno sostenendo le famiglie colpite dall’alluvione. Tutti i proventi dell’evento saranno devoluti in beneficenza a Caritas di Campi Bisenzio, Associazione San Vincenzo De’ Paoli di Montemurlo. Una serata per riunire la comunità in un’atmosfera di festa e condivisione, e supportare la difficile ripartenza delle famiglie.