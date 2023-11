Con Batisti guida all’ascolto e podcast

Prima del concerto al Ridotto del Politeama il consueto Club delle 18.45, la guida all’ascolto tenuta da Alberto Batisti sul programma della serata, appuntamento ad ingresso libero che da anni incanta il pubblico oltre che a prepararlo a ciò che ascolterà durante la serata. Per ampliare le occasioni di divulgazione musicale oltre a quelle già esistenti, la Camerata ha creato un podcast dedicato ai concerti della stagione. In ogni episodio il maestro Alberto Batisti, direttore artistico dell’orchestra, svelerà i segreti e le peculiarità dei concerti in programma. Con passione e competenza, condividerà il cuore pulsante di ciascuna esibizione, illustrando il motivo per cui non si potrà assolutamente mancare l’occasione di essere presenti. Ogni nuovo episodio sarà reso disponibile alcuni giorni prima del concerto, in anteprima per coloro che sono iscritti alla newsletter dell’orchestra. Successivamente, potrà essere possibile ascoltarlo sulle principali piattaforme di streaming (Spreaker e Spotify), per permettere a tutti gli amanti della musica l’opportunità di scoprire le pietre preziose di questa stagione concertistica. Il podcast è realizzato in collaborazione con Rete Toscana Classica. Per iscriversi alla newsletter accedere al sito www.cameratastrumentale.org

I biglietti del concerto sono acquistabili alla biglietteria del Politeama aperta dal martedì al sabato (10.30–12.30 e 16-19) o attraverso il canale Ticketone.it.

Dopo la lezione di Batisti e prima del concerto è possibile consumare una cena leggera al Teatro Politeama prenotando per via telefonica allo 0574603758 o via mail all’indirizzo [email protected] entro mercoledì 29 novembre