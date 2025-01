Comune: riparte il servizio civile. A Officina oggi c’è l’infoday. Quattro progetti per 24 posti

Oggi pomeriggio alle 14.30 a Officina Giovani in piazza Macelli è in programma un infoday sui 24 posti messi in palio dal Comune con il nuovo bando di servizio civile universale, che scadrà il 18 febbraio ed è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni. I progetti del Comune offrono una possibilità di impiego attraverso quattro progetti: quattro i posti in biblioteca Lazzerini, altrettanti a Officina Giovani, otto per la polizia municipale e altrettanti per i servizi educativi. All’infoday parteciperanno i referenti di ciascun progetto per presentare nello specifico caratteristiche del servizio ed attività in cui gli operatori volontari selezionati verranno coinvolti presso le diverse sedi. I progetti hanno una durata di 12 mesi e permetteranno agli operatori volontari di collaborare alla promozione del patrimonio storico, artistico e culturale dell’ente, partecipare alla realizzazione di progetti di educazione e promozione culturale rivolti a giovani e minori, inclusa la promozione della legalità e alla realizzazione di servizi educativi per l’infanzia.

Per i volontari che scelgono di dedicare una parte significativa della propria vita al servizio della comunità, è stabilito un rimborso mensile di 507,30 euro. I giovani che saranno selezionati avranno anche diritto, al completamento del progetto di servizio, alla riserva del 15 prevista dalla legge per i posti disponibili nei concorsi pubblici. La partecipazione all’infoday di Officina è gratuita ma si consiglia l’iscrizione inviando una mail a [email protected] indicando nell’oggetto Adesione infoday servizio civile e riportando: nome, cognome, recapito telefonico.