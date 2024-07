Commissioni, ecco i presidenti. Bis per Mangani, mobilità a Romei

Sta andando a dama l’assetto del Comune dopo l’ingresso a palazzo di Ilaria Bugetti, la prima sindaca donna di Prato.

Formata la giunta, sono state definite adesso anche le commissioni consiliari senza grandi scossoni rispetto alle anticipazioni che erano emerse nei giorni scorsi. Simone Mangani, biffoniano doc, ex assessore alla cultura sarà presidente della Commissione 1 che si occupa di affari generali, personale, sistema informativo, comunicazione, partecipazione, sport, pari opportunità e della Commissione 6 Controllo e garanzia.

A Lorenzo Chiani, eletto nella lista ’Sinistra unita Prato con Bugetti’ andrà la Commissione 2 che si occupa di sviluppo economico, finanze, patrimonio, politiche comunitarie, turismo, università e centro storico. Ad Enrico Romei, eletto nella lista civica ’Questa è Prato’, legato da sempre al mondo dello sport e in particolare del rugby è andata invece la presidenza della Commissione 3 sui lavori pubblici, mobilità, trasporti, polizia municipale e frazioni. Francesco Bellandi, Pd si occuperà in Commissione 4 come presidente di urbanistica, transizione ecologica, ambiente, protezione civile. Rosanna Sciumbata, medico di famiglia, eletta nella lista ’La Forza del Noi’ sarà presidente della Commissione 5 su politiche sociali, istruzione, cultura, politiche per l’integrazione e politiche giovanili.

Per quanto riguarda gli altri incarichi fino al 30 settembre, Donatella Palmieri, attualmente ragioniere capo e dirigente del personale è stata nominata direttore generale. Proroga del mandato fino al 12 agosto, anche per Valentina Sardi, dirigente immigrazione e servizio sociale e per Paolo Boscolo responsabile del Ced, entrambi assunti a tempo determinato (articolo 110). Ci sono poi almeno altri tre incarichi fiduciari delle deleghe che la sindaca Ilaria Bugetti, si è tenuta per sé. Nello specifico quella all’istruzione che verrà assegnata all’ex assessore Ilaria Santi, alla cultura, allo sport e probabilmente anche all’urbanistica.

Silvia Bini