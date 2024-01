Commercio in fermento. Zero Caffè diventa Poirot. E arriva un centro estetico

Aperture e chiusure in centro. C’è fermento in via Garibaldi, una delle strade centrali, cuore del centro cittadino che di recente ha ospitato l’ingresso della gioielleria "Il Diamante" che si è trasferita dalla storica sede di Largo Carducci a due passi dal Duomo. Un’altra novità è attesa per metà febbraio, quando aprirà in centro storico un nuovo punto di "Epilpoint", il centro specializzato per l’epilazione laser con già sei negozi in tutta la Toscana. Una attività che arriva anche a Prato con il doppio scopo di rivitalizzare un fondo vuoto nel cuore della città e portare un servizio ai cittadini. Sulla vetrina per adesso campeggia un grande cartellone pubblicitario che annuncia la prossima apertura prevista, appunto, tra circa un mese mentre nel locale stanno andando avanti i lavori per la sistemazione degli arredi e degli interni.

Se da una parte c’è chi sceglie di investire dall’altra c’è chi getta la spugna, è il caso del negozio di abiti vintage aperto sempre in via Garibaldi però dalla parte opposta al Duomo. A due passi da piazza Mercatale il negozio di jeans, maglioni, giacche e scarpe usate ha tirato giù la saracinesca. Il fondo adesso è vuoto in attesa di un nuovo inquilino. Tra aperture e chiusure ci sono anche trasferimenti: Zero Caffè ha chiuso il punto di via Garibaldi per riaprire a brevissimo nella nuova veste di piazza delle Carceri. Stessi gestori, nome diverso: sarà "Caffè Poirot" all’angolo con via Cairoli. Un locale più grande con una vista invidiabile tra la chiesa delle Carceri e il Castello dell’Imperatore che regaleranno agli avventori colazioni e sarete ancora più da gustare. Una scelta dettata dall’esigenza di trovare un locale più ampio che pochi giorni diventerà concreta. Aperto nel 2009 Caffè Zero è diventato un punto di ritrovo per la movida e non solo grazie alla cura nei particolari e alla qualità dei prodotti proposti.

"Proporremo pranzi e oltre ai soliti aperitivi e vogliamo dare importanza alla colazione con uova strapazzate e bacon oltre ai dolci e all’inconfondibile pane e marmellata. La piazza pedonale si presta per essere un luogo tutto da vivere senza il passaggio delle auto e dei camion che purtroppo in via Garibaldi è quasi continuo", la promessa di Pino Gazzo, titolare del bar insieme alla sorella Tania. Sicuramente il nuovo locale, ex sede del bar Bacchino, offre una super vista oltre che molto più spazio a disposizione.

