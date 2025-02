Come prevenire la violenza e la disparità di genere nell’adolescenza

"Noi siamo pari. Una guida pratica al rispetto delle differenze". E’ il libro (edizione Mondatori) delle psicologhe e psicoterapeute Roberta Giommi ed Elena Lenzi che giovedì 13 febbraio alle 10 sarà presentato nella sala Fanfani di palazzo Pegaso della Regione Toscana (via Cavour, 4). Alla presenza delle autrici, dopo i saluti di Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale della Toscana, interverrà il consigliere Andrea Vannucci. Un libro, vero e proprio vademecum per giovanissimi dai 9 ai 14 anni, da comprare ai figli e da tenere nelle aule scolastiche per condividere con i più giovani domande, pensieri, visioni del futuro, sempre nel rispetto delle diversità, e del dialogo. In oltre 250 pagine e dieci capitoli, tanti consigli di pronto uso, per costruire un futuro sereno nella parità di genere, contro la violenza, la discriminazione, il bullismo, per riconoscere le emozioni nell’inclusione. "Questo libro - spiega Roberta Giommi- nasce da un confronto con la Mondadori ragazzi per offrire strumenti necessari per prevenire la violenza, la disparità di genere e per credere nell’importanza di valori come le relazioni positive, il rispetto reciproco e il pensiero critico. L’obiettivo è di superare gli stereotipi e aiutare alla creazione di rapporti sani". Nel libro vi sono casi e storie, anche delicate, raccolte in anni di lavoro. "Queste situazioni, alcune anche ricostruite su fatti reali- sottolinea Elena Lenzi- possono guidare le ragazze e i ragazzi alla riflessione e alla costruzione di comportamenti nuovi. I quiz e gli esercizi contenuti in ogni capitolo sono costruiti per far accedere le ragazze e i ragazzi a un messaggio fondamentale: il rispetto di sé e dell’altra persona ovvero che noi siamo pari". Le autrici sono convinte che un’alleanza tra adolescenti, genitori, insegnanti ed educatori possa favorire lo sviluppo di un futuro sereno. Una guida per ragionare insieme, guardare con scrupolo il mondo che i giovani incontrano ogni giorno, per acquisire uno sguardo critico, in famiglia e a scuola.

Marilena Chiti