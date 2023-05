Prato, le classi pratesi aderiscono al progetto green di Anter

Prato, 30 maggio 2023 - Sono due le classi pratesi che hanno partecipato alla nona edizione di Anter Green Awards 2023 “Minuti di Sostenibilità”, il contest di Anter (Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili) che premia i migliori elaborati del progetto “Il Sole in Classe”, dedicato ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado per diffondere in maniera semplice, ludica e comprensibile temi complessi come la tutela dell’ambiente e le energie rinnovabili. Nella nostra provincia, hanno aderito all'iniziativa i giovanissimi alunni delle classi 5°A e 1°A rispettivamente della Scuola Primaria C.A. Dalla Chiesa (IC Iva Pacetti) e della Scuola Primaria P. Mascagni (IC Pietro Mascagni), che oltre a fruire della lezione del Sole in Classe, hanno partecipato al concorso con un loro video insieme ai bambini di altre 111 scuole in tutta Italia.

Pur non risultando tra i vincitori a livello nazionale, le classi pratesi sono state premiate per il loro impegno da Anter, che le ha invitate a presentare il loro lavoro. Nella mattinata di ieri, i video sono stati presentati presso la Sala Consiliare del comune di Prato. Erano presenti circa 50 alunni, accompagnati da insegnanti e dirigenti, oltre ai volontari di Anter e alle aziende della rete di imprese NWG, che da sempre supportano i progetti dell'associazione. Associazione che ha come obiettivo quello di promuovere il progetto Il Sole in Classe nelle scuole pratesi anche e soprattutto alla luce del progetto che vede l'amministrazione locale tra le 100 città dell’Unione, di cui nove italiane, che aderiranno alla missione “100 città intelligenti a impatto climatico zero entro il 2030”.