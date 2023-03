Classe 2F scuola media Salvemini-La Pira (Montemurlo)

Il progetto ’No grazie, la mia vita è già stupefacente’, promosso dal Comune di Montemurlo in collaborazione con la Tenenza dei carabinieri, ha visto la partecipazione delle classi seconde e terze della scuola media Salvemini - La Pira. Questa attività si è articolata in due fasi: la prima, di formazione, ha riguardato gli alunni delle terze che hanno partecipato a lezioni sugli effetti della droga e sui reati legati a essa. Gli alunni formati hanno successivamente trattato gli argomenti appresi nelle classi seconde utilizzando la metodologia didattica della Peer Education. Le lezioni per le seconde sono iniziate con la visione del video Nuggets riguardante un piccolo uccellino che trova lungo il suo cammino delle palline gialle. Prima le evita, ma proseguendo si incuriosisce sempre di più e alla fine le ingerisce. Una volta provate, sente molto piacere ma dopo pochi minuti l’effetto svanisce e l’uccellino si sente più triste e prova dolore. A forza di assumere queste sostanze, le sensazioni piacevoli scompaiono e l’animale ne subisce solo gli effetti negativi fino alla sua morte. Nell’incontro successivo, i tutor hanno illustrato, con delle slide preparate dallo psicologo, le conseguenze negative dell’assunzione di droga e le varie dipendenze, non solo quelle da sostanze stupefacenti ma anche da alcolici, sigarette e dispositivi elettronici. Al termine dei tre incontri è stata offerta la possibilità ai ragazzi di partecipare a un cortometraggio. L’abuso di droghe e la dipendenza possono portare a effetti sulla salute sia a breve sia a lungo termine.

Le droghe non colpiscono solo il corpo, ma possono influenzare anche la salute mentale, le finanze, le relazioni e la vita sociale.

Gli effetti sull’organismo sono diversi a seconda della sostanza utilizzata. Alcune faranno sentire più sveglio, vigile ed energico, altre daranno una sensazione di calma e relax. Alcune alterano le percezioni e possono causare allucinazioni. Dalla relazione annuale del Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, emerge che la cannabis rimane la sostanza illegale più utilizzata dagli studenti tra i 15 e i 19 anni seguita da cocaina, stimolanti, allucinogeni ed eroina. I dati rivelano che il 33,6% degli studenti ha utilizzato almeno una volta nella vita la cannabis. Con questo progetto si è voluto sensibilizzare gli adolescenti visto anche il fatto che si è registrato un notevole aumento dei casi di spaccio e di assunzione di droghe proprio sul territorio comunale.