Vernio, cittadinanza onoraria al comandante dei Carabinieri Gianluca Breschi

Vernio (Prato), 23 aprile 2025 – Una sala stracolma quella che ieri sera al Meucci ha accolto il comandante della stazione dei Carabinieri di Vernio, Gianluca Breschi, fresco di pensionamento dopo quasi quarant’anni di servizio, dei quali diciannove in Val di Bisenzio e quindici come comandante della stazione di Vernio. I sindaci di Vernio Maria Lucarini e di Cantagallo Guglielmo Bongiorno con le giunte e i rispettivi consigli comunali hanno voluto rendergli omaggio con il conferimento della cittadinanza onoraria e soprattutto con una serata che ha visto la partecipazione di una intera comunità che ha applaudito con calore e riconoscenza il comandante. In sala anche i rappresentanti delle forze dell’ordine, dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo e delle tante associazioni del territorio.

Il riconoscimento, votato all’unanimità dai due consigli comunali nel corso della seduta, rappresenta la testimonianza della gratitudine per ciò che il lavoro di Breschi ha rappresentato. “È un ringraziamento per essere stato sempre al fianco delle comunità con senso del dovere, con equilibrio, con una competenza silenziosa ma sempre percepibile. Un servizio che ha lasciato segni concreti nella comunità e nelle istituzioni – ha detto la sindaca Lucarini - Fare il comandante di stazione in realtà come le nostre significa, ogni giorno, ascoltare il territorio, capire le persone, intervenire con discrezione e fermezza, essere presenti”. “Breschi ha saputo essere istituzione, nel senso più affidabile e concreto del termine, e punto di riferimento umano, in qualsiasi situazione – ha aggiunto il sindaco Bongiorno – In questi anni abbiamo sperimentato tutti la sua competenza e compreso la sua umanità”. Il comandante, visibilmente commosso, ha voluto a sua volta ringraziare per il conferimento di “una onorificenza prestigiosa, che accetto con grande orgoglio. Questi anni in vallata sono stati sicuramente i più belli del mio servizio”, ha detto a conclusione della cerimonia. Nel corso della serata sono intervenuti anche il tenente colonnello Michele Arturo comandante della Compagnia di Prato e l’ex sindaco di Vernio Giovanni Morganti.