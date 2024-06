Cirfood assume. Le figure richieste

La cooperativa italiana di ristorazione collettiva e commerciale Cirfood seleziona personale per nuove assunzioni. Il gruppo, che opera in 17 regioni italiane ed è attivo anche all’estero, cerca addetti in Toscana. In provincia di Lucca, ad esempio, seleziona cuochi

per l’ospedale di Barga e addetti al servizio mensa

e autisti per l’ospedale della Versilia. Per una struttura sociosanitaria situata nel comune di Monteriggioni,

in provincia di Siena, il gruppo assume cuoco con contratto full-time, inizialmente a tempo determinato, disponibile a lavorare anche nei fine settimana. Sempre per una struttura sociosanitaria, ma in questo caso situata a Volterra, in provincia di Pisa, si cercano addetti al servizio mensa con possesso di patente B

e disponibilità a lavorare su turni. Posti vacanti sono inoltre disponibili a Vinci e a Empoli, dove si assumono cuochi e aiuto cuochi. Un’altra figura ricercata da Cirfood è un autista per la mensa ospedaliera di Empoli al quale sarà offerto un contratto a tempo determinato part-time con possibilità di proroga. Infine, si ricercano un magazziniere part-time, disponibile da settembre, per una mensa scolastica di Firenze, e laureati

o laureandi che abbiano seguito un percorso professionalizzante in ambito "food", interessati ad intraprendere un percorso di formazione e crescita

nel ruolo di district manager. L’avvio è previsto per settembre tramite stage curriculare o tirocinio formativo extracurriculare, finalizzato all’inserimento della figura, in pianta stabile, in azienda.

Per consultare tutte le posizioni aperte e per candidarsi: www.cirfood.com/it/lavora-con-noi.