Circolo Prato 2010. I russi strappano il pari

Buon pareggio esterno, ottenuto per di più in rimonta, da parte del Circolo Prato 2010. Nella quarta di ritorno della serie A1 con il Tennistavolo Sassari è finita 3-3, stesso punteggio scaturito dalla gara di andata. I tre punti del match portano la firma dei giocatori russi Nikita Artemenko (due vittorie) e Kirill Skachkov, che ha siglato il punto decisivo nell’ultima partita con il 3-1 sull’ex Baciocchi. Artemenko ha invece conquistato i due successi con il connazionale Ismailov e Baciocchi, entrambi al quinto set. Un punto che permette alla squadra allenata da Csaba Kun di lasciare momentaneamente l’ultimo posto al Norbello sconfitto per 4-2 nel derby sardo con Marcozzi Cagliari e avvicinando il Servigliano sconfitto in casa dalla Bagnolese.

Il Sassari si porta sul 2-0 con la vittoria per 3-0 di Ismailov su Allegranza mentre nella seconda gara Andrea Puppo supera 3-1 Kirill Skachkov dopo una gara molto combattuta con il russo avanti 1-0. Nella terza partita Artemenko ha avuto la meglio su Baciocchi per 3-2 con un quinto set che ha visto il russo fallire quattro match-point (10-8, 11-10 e 13-12), salvarne uno (11-12) e vincere al quinto tentativo (14-13). Puppo ha portato sul 3-1 la formazione sarda grazie al 3-0 su Allegranza. Nel derby russo tra Artemenko e Ismailov grande battaglia conclusa al quinto set in favore del primo che ha riaperto i giochi. Nell’ultimo match Skachkov si è portato sul 2-0 con Baciocchi che ha vinto il terzo ma il russo ha chiuso al quarto sul 12-10 regalando al Circolo Prato il pareggio 3-3.

Massimiliano Martini