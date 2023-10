Cinghiali vicino alla pista ciclabile a Prato: incontro mattutino

Incontro mattutino con una famigliola di cinghiali. A segnalarla è un cittadino che poco dopo le 7 di martedì si è trovato una fila di cinghiali che stava ’passeggiando’ lungo il Bisenzio sulla sponda di viale Galilei. "Una volta che la cinghiala insieme ai cuccioli è arrivata al ponticino di Santa Lucia, ha guadato il fiume, fino a che non ho perso di vista il gruppo di animali". Per il cittadino che stava camminando di buon mattino è stata una situazione antipatica, "perché erano 2 o 3 adulti con i piccoli, e solitamente in quella condizione sono più pericolosi. Molto probabilmente sono scesi a valle, come sta succedendo sempre più spesso, a cercare da mangiare. Forse sarebbe opportuno non lasciare scarti di cibo in giro: a quell’ora la pista ciclabile è frequentata anche da persone anziane con i loro cani. Potrebbe essere pericoloso".