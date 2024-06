All’Eden stasera in programmazione ci sono: in sala 2 "Inside Out 2", orari 17, 18,45 e 21, mentre in sala 3 "Fuga In Normandia", orari 17, 18.45 e 21. "Inside Out 2", in particolare, sta riscuotendo un grandissimo successo in tutto il mondo facendo registrare incassi record.

All’arena estiva del Castello dell’Imperatore alle 21,45 c’è "Il gusto delle cose" di Tran Anh Hung, con Juliette Binoche, Benoît Magimel. Al cinema Pecci "Racconto di due stagioni" (v. or. sott. it.) alle 17 e "Resvrgis" (sarà presente in sala il regista Francesco Carnesecchi) alle 21. Precede il cortometraggio "At the mountains of madness" di Francesco Santoro.