Cimiteri, lavori per 800mila euro. Ecco i prossimi interventi

Ammontano ad oltre 800mila euro gli interventi realizzati quest’anno in diversi cimiteri comunali. In vista del 2 novembre, giornata di commemorazione dei defunti, la Commissione consiliare 3, presieduta da Enrico Romei, ha fatto il punto sui lavori svolti nei mesi scorsi insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Marco Sapia. Nei 24 cimiteri comunali sono attualmente disponibili 309 loculi, 1812 ossarini e 1083 inumazioni. Dall’inizio del 2024 fino al 22 ottobre si sono registrati a Prato 1978 decessi; di questi 1112 hanno scelto la cremazione, di cui 20 con dispersione delle ceneri. Venendo ai lavori, il cimitero di Tobbiana ha visto un ampliamento funzionale con la realizzazione di un nuovo blocco di 217 ossarini e nuovi punti acqua. Ampliameto anche il cimitero di Paperino, con la realizzazione di un nuovo blocco di 240 ossarini. Tra i lavori più complessi qualli al cimitero di Chiesanuova, il più ferito dall’alluvione e riaperto completamente la scorsa settimana. "Manteniamo un’attenzione costante alla manutenzione dei cimiteri comunali - afferma l’assessore ai Lavori pubblici Marco Sapia - Ringraziamo ancora una volta i cittadini pratesi per aver atteso la ripartura del seminterrato di Chiesanuova, siamo ben consapevoli del disagio creato, ma è stato un obbligo dovuto ai lavori importanti". Per quanto riguarda infine i lavori già finanziati e da realizzare, la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo di ricostruzione del muro di cinta a Chiesanuova per 366mila euro. Altri 42.700 euro sono stati invece stanziati per il ripristino degli uffici. Inoltre, tra la fine dell’anno e l’inizio del prossimo sarà sostituito l’ascensore, il cui vano era fortemente danneggiato, sarà rifatto l’impianto elettrico di tutto il cimitero e le ultime opere di ripristino per un totale di 1.200.000 euro. Infine 350mila euro saranno investiti per il rifacimento del muro perimetrale del cimitero di Figline.