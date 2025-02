Cicognini, Opera Duomo. Cassero: visite guidate del fine settimana

Due visite guidate nel fine settimana con Prato Cultura. Oggi alle 15 l’appuntamento è al Convitto Cicognini, la magnifica scuola che ha formato Malaparte, Ricasoli e D’Annunzio, intellettuali, politici e vescovi, tra corridoi austeri e cappelle affrescate. Ultimi posti disponibili.

Domani sempre alle 15 ci sarà visita guidata al Museo dell’Opera del Duomo, con un focus particolare su Donatello (le formelle originali del pulpito e il capitello in bronzo, realizzati con Michelozzo). Per entrambe le visite il contributo è di 15 euro, la prenotazione obbligatoria a [email protected] o 340 5101749.

Sempre oggi da ricordare anche la visita guidata gratuita rivolta alle famiglie con bambini, per conoscere la storia e le particolarità di due luoghi simbolo della città, il Castello e il Cassero medievale, che in occasione del Capodanno Cinese ospita anche la mostra del fotografo Andrea Cavazzuti "Shaoxi: at ease! riposo: la Cina dal 1980-1984". La visita è gratuita, la prenotazione obbligatoria alla mail [email protected]. L’appuntamento è al Castello dell’Imperatore alle 15.30.