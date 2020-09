Prato, 28 settembre 2020 - Un giovane in bicicletta, non ancora identificato, è morto dopo essere stato travolto da una Mercedes condotta da un uomo risultato poi positivo all'alcol test: da quanto emerso all'uomo sarebbe stato riscontrato un livello quattro volte superiore al limite consentito.

È accaduto intorno alle 17 a Prato in via Traversa Il Crocifisso, all'altezza dell'ingresso delle Cascine di Tavola. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimare il giovane, di origine orientale. Sul posto intervenuti la polizia municipale e i carabinieri che hanno chiuso la strada per consentire i soccorsi ed effettuare i rilievi. Secondo i primi accertamenti la Mercedes, alla cui guida c'era un 39enne cinese, avrebbe invaso la corsia opposta travolgendo il ciclista. La vettura si sarebbe poi fermata circa 50 metri più avanti. Sul posto sono arrivati molti cittadini di origine cinese: gli inquirenti sperano tra l'altro che tra di loro ci sia qualcuno che possa aiutare a identificare la vittima.