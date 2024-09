Ciclista investito da un bus sulla corsia preferenziale, è grave

Scontro tra un ciclista classe 1957 e un autobus in via Ferrucci angolo via Buontalenti. L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 11.30: l’uomo, in sella alla bicicletta sarebbe stato travolto dal bus che stava procedendo in direzione del centro cittadino.

Il 67enne è volato sull’asfalto sbattendo con violenza la testa sul fondo stradale. I primi soccorsi sono stati portati da una pattuglia della polizia municipale che si trovava a transitare di lì proprio quasi in concomitanza con l’incidente stradale. Sono stati allertati i soccorsi sanitari che sono giunti sul posto con un’ambulanza del 118. Dopo le prime manovre, il ferito ha ripreso conoscenza anche se il trauma cranico è stato forte e l’uomo è stato trasportato all’ospedale, dove è ricoverato in prognosi riservata. La Municipale ha eseguito i rilievi: al vaglio, oltre alle testimonianze dei presenti, le immagini della telecamera a bordo dell’autobus. Secondo una prima ipotesi, pare che il ciclista non abbia rispettato lo stop, immettendosi sulla corsia preferenziale dove stava arrivando il mezzo pubblico.