Ciclabile, poca manutenzione Staccionata rotta in più punti E pavimentazione sconnessa

La staccionata rotta in più punti, le maxi mattonelle nel giardino di via Matteotti tutte sconnesse, una piccola foresta, e varia sporcizia, lungo il tratto che costeggia il Bisenzio su lato di viale Montegrappa. La pista ciclabile resta un’eccellenza e un vanto della città, come testimoniano le giornate piene di persone che corrono, camminano o portano a spasso il cane. Purtroppo però la manutenzione lascia a desiderare, soprattutto in alcuni punti, soprattutto in una città che ha un assessorato alla città curata. Sia nel tratto lato viale Montegrappa che in quello che costeggia il Bisenzio in direzione vallata, ad esempio, la staccionata di legno è rotta in diversi punti. E non da ora. Sono mesi che la recinzione presenta buchi che vengono tappati con le transenne o il nastro bianco e rosso. Di fare le riparazioni, evidentemente, non se ne parla. In qualche caso invece non ci sono nemmeno le "toppe". Non esattamente lo spot della città curata, così come il verde lasciato crescere liberamente, soprattutto sulla parte che costeggia viale Montegrappa.

Nel tratto che da viale Machiavelli porta a piazza della stazione, invece, le maxi mattonelle di cemento che tracciano il percorso pedonale e ciclabile sono sconnesse e insidiose. Difficile trovarne due allineate dirigendosi verso via Firenze.

Si potrebbe aggiungere che in alcuni punti (ad esempio lungo la ferrovia) la vegetazione irrompe sulla ciclabile e che in altri la pavimentazione è ridotta male e scolorita. Un vanto della città andrebbe conservato meglio, soprattutto ora che la bella stagione invita a fare passeggiate lungo il fiume.

re.po.