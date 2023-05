Ciclabile del Poggetto "Via Aiaccia, doppio senso Sposteremo la pista"

Via Aiaccia al Poggetto di nuovo a doppio senso, con la pista ciclabile (contestata da decine di residenti) spostata in un’altra zona. l candidato sindaco civico Riccardo Palandri decide di fare propria la petizione di una settantina di residenti che chiedono di togliere la ciclabile e ripristinare il doppio senso di marcia nella strada. "L’ascolto è alla base dell’azione amministrativa di un sindaco. La giunta uscente, invece, ha imposto a un intero quartiere una pista ciclabile che dà la misura della distanza siderale che c’è fra l’amministrazione comunale e i poggesi – attacca Palandri – E’ stata realizzata una ciclabile grande quanto la corsia per le auto, senza considerare il problema dei passi carrabili. Le macchine per raggiungere la strada devono attraversare la ciclabile, rendendola pericolosa per chi transita in bici. Vogliamo ripristinare il doppio senso in via Aiaccia al Poggetto, spostando la ciclabile in un luogo più consono del paese".

E ancora: "Nel febbraio 2021 i firmatari della petizione hanno scritto in Comune per esprimere il loro malcontento sulla ciclabile – spiega Palandri – chiedendo al contempo soluzioni tampone per limitare i disagi, come ad esempio la rimozione dei blocchi in cemento che deturpano la zona. In due anni, però, i residenti non hanno avuto alcuna risposta. La situazione è sotto gli occhi di tutti: la ciclabile non è funzionale, è insicura, ha peggiorato la vivibilità nel quartiere e ha aumentato i tempi di percorrenza in auto e quindi l’inquinamento".

La lista Palandri ha già in mente anche il percorso per provvedere alla rimozione del tratto di pista contestato: "Bisogna accertarne, tramite uno studio sul traffico, la pericolosità. In zona ci sono stati specchietti rotti per la corsia troppo stretta, sportelli danneggiati, mentre i furgoni sono costretti a parcheggiare con le ruote che sporgono dagli stalli di sosta. Per non parlare della cattiva abitudine di molti automobilisti che prendono contromano il tratto di via Aiaccia fra via Malinoci e via Gramsci. Al Poggetto è stato fatto un bel pasticcio. Nessuno, però, toccherà i marciapiedi".