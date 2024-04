Ciani presenta i suoi 12 candidati. Ecco tutti gli aspiranti consiglieri

Presentati ieri i candidati della lista "Rilanciamo Vernio" che vede come candidato sindaco Marco Ciani. Alcuni nomi erano già usciti nelle scorse settimane, prima all’annuncio della lista e poi con l’apertura del comitato elettorale. L’evento di ieri, in piazza del Caffè Nuovo, negli spazi dell’ex Banca Toscana, ha formalizzato la presenza degli altri candidati al consiglio, 12 in tutto, di cui 4 donne e 8 uomini. "Tutte persone di grande valore – ha commentato Marco Ciani, che, se eletto, intende dare una delega ad ogni consigliere, per un maggior coinvolgimento e rappresentanza e soprattutto per le grandi competenze che ciascuno dei candidati si porta dietro – persone conosciute, benvolute nei vari paesi che abitano e a cui sta davvero a cuore rilanciare il Comune di Vernio". Ecco chi sono i candidati al consiglio di "Rilanciamo Vernio": Stefano Stefanacci, 62 anni, lavora come responsabile vendite alimentari per il centro Italia; Romina Caterino, 48 anni, autista di Autolinee Toscane; Gabriele Feligioni, 25 anni, giovane ricercatore del Pin, specializzato in Economia Circolare e Agroecologia; Nadia Conti, 58 anni, consulente del benessere del corpo e della mente e coach motivazionale; Massimo Langianni, 52 anni, autista dell’Autolinee Toscane; Federica Furzi, 22 anni geometra libera professionista presso il Comune di Prato; Giacomo Mazzanti , 43 anni, geometra da 25 anni in pubblica amministrazione; Michele Minniti, 61 anni, pensionato (per motivi di salute); Francesca Brusori, 38 anni, dipendente dell’amministrazione pubblica come istruttore contabile nel Comune di Cantagallo; Enrico Mario Stefanacci, 42 anni, impiegato in un’azienda e direttore della Biblioteca Popolare Petrarca; Lorenzo Ciani, 21 anni, studente di Scienze Politiche Sociali e Internazionali all’Università di Bologna; Pietro Morganti, 66 anni imprenditore.

"Abbiamo scelto insieme questo luogo – ha spiegato Ciani - perché è sempre stato un punto di interazione sociale per il Comune di Vernio: parliamo di anni di storia e di persone che si susseguono. Presentare qui la lista dei candidati consiglieri è per noi un fattore molto importante dal punto di vista del coinvolgimento popolare. Sento il calore della gente che mi sostiene anche vedendo il gran numero di presenze agli eventi: il lavoro da fare è tanto, ma sentire la cittadinanza vicina fa bene!".

Claudia Iozzelli