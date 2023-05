Ci sono troppi pregiudicati Chiuso locale

La polizia ha sospeso per 15 giorni l’attività di una tavola calda nella zona del Pino perché frequentata da troppi pregiudicati. Secondo quanto riferito, nelle ultime settimane il locale, gestito da un cinese, è stato al centro di numerosi controlli. Durante le verifiche sono stati identificati, numerosi avventori gravati da precedenti di polizia e pregiudizi che lasciavano intendere il loro coinvolgimento in contesti delinquenziali connessi alla criminalità diffusa sul territorio. Analoghe risultanze sono emerse nel corso di altri controlli svolti dai carabinieri che hanno informato la Questura. Il questore Giuseppe Cannizzaro ha disposto la chiusura del locale in via preventiva. Nei mesi passati la tavola calda aveva già avuto analoghi provvedimenti.