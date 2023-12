"Chiudo il negozio dopo 96 anni". L’ultima vetrina di Lucia Magni

Mancava un soffio per arrivare a 100 anni di attività. Domani Lucia Magni lascerà lo storico emporio in via Braga 143 a Vaiano, gestito dalla sua famiglia dal 1927. Sono 96 gli anni, dunque, trascorsi "uscio e bottega", visto che l’abitazione si trova al piano di sopra.

"E’ arrivato il momento giusto per fermarsi" dice la commerciante che ha servito generazioni e generazioni di vaianesi commentando il suo ultimo sabato che starà dietro il bancone.

Sugli espositori in legno sono esposti, lingerie, pigiami, borse e profumi. Tanti articoli che Lucia conosce a memoria.

I motivi della chiusura li spiega la figlia Cecilia Casarini, maestra alle elementari a Carmignanello: "Prima di tutto l’età (Lucia farà 85 anni il prossimo 30 dicembre, ndr) poi le novità tecnologiche come il pos, internet e le e-mail che per lei sono una complicazione, anche se a mente ricorda ogni prodotto e prezzo. Ma i clienti lo hanno sempre saputo e accettato, nessuno si presentava alla cassa con la carta di credito".

Lucia Magni è serena così, già da un anno, per tutto il 2023 ci ha fatto l’idea. "È convinta, certo le mancherà l’impegno quotidiano di scendere in negozio ogni mattina – aggiunge la figlia – però anche ieri in parrocchia alla Badia ha giocato a burraco con le sue amiche fino a tardi e oggi è a pranzo fuori casa. Stare con la gente e coltivare la socialità le piace molto".

Il sindaco Primo Bosi per i 90 anni di attività le aveva consegnato una targa e i parrocchiani le hanno già organizzato un festa d’addio. "La mamma ha resistito al covid e ai vari lockdown fino all’alluvione di novembre che per fortuna non ci ha toccato, al contrario di quella del 1985. Lei è cresciuta proprio dentro alla bottega, aperta dal nonno Antonio nel primo dopoguerra, aveva studiato alle magistrali ma non le aveva finite e lavorare qui è stato naturale. Anch’io e i miei fratelli abbiamo passato l’infanzia in negozio. E’ la storia della nostra famiglia" sottolinea Cecilia Casarini.

Sui social a cominciare da "Se di Vaiano se..." la cittadinanza è dispiaciuta alla notizia di vedere spegnere le luci di questa bottega di altri tempi, amatissima, in si trovavano le cose belle, quelle che durano. "Abbiamo sempre avuto clienti fedeli – ha raccontato Lucia – io sono rimasta a gestire da sola questo negozio nel 1988 e in 96 anni ci siamo spostati solo una volta, dal civico 145 al 143. Era il 1950".

Ora inizia il capitolo finale con i ringraziamenti e i saluti di tutta Vaiano per Lucia Magni.

Elena Duranti