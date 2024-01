Cgil, attiva la convenzione per ottenere sconti

Una soluzione per andare incontro alle esigenze dei cittadini la mette in campo la Cgil che ha stretto una convenzione con Estra per i propri associati. Lo scopo è quello di offrire ai cittadini uno sconto in bolletta: si tratta di contratti a prezzi agevolati che possono portare a risparmiare fino a 300 euro l’anno. Il sindacato ha costituito un gruppo d’acquisto, riservato agli iscritti Cgil, per ottenere significativi e duraturi sconti sulla bolletta di luce e gas.

"è un servizio importante per i nostri iscritti perché permette di risparmiare senza avere alcuna preoccupazione - spiega Saverio Viola, responsabile Cgil -. Basta rivolgersi ai nostri sportello Caf sia in piazza Mercatale che nella provincia per ottenere tutte le informazioni necessarie. Offriamo anche un servizio di controllo delle bollette, è molto difficile riuscire a leggere le fatture per questo i nostri addetti controllano e casomai propongono un nuovo tipo di contratto in base alla convenzione che abbiamo sottoscritto con Estra. La concorrenza nel settore luce e gas è molto forte e quotidianamente riceviamo offerte telefoniche che promettono contratti convenienti. Spesso si tratta di truffe di società che puntano ad acquisire clienti e dopo pochi mesi variano a proprio tornaconto le tariffe, il nostro servizio è anche quello di offrire una consulenza e dare indicazioni ai cittadini per non incorrere in truffe". Per avere informazioni ci si può rivolgere ai Caf Cgil su appuntamento chiamando direttamente le sedi.