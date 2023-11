Centro visite: sabato sarà protagonista il laboratorio degli elfi

Il laboratorio del bosco con gli elfi – in programma al centro visite di Cantagallo alle 15 di sabato – si chiama "Riserva-ti" e sarà il primo appuntamento del cartellone natalizio del Comune di Cantagallo. "Un appuntamento dedicato ai bambini che realizziamo anche grazie alla preziosa collaborazione delle mamme volontarie del Fabbro, che ci hanno dato un contributo decisivo" spiega l’assessore a cultura e turismo del Comune di Cantagallo, Maila Grazzini.

I bambini, dai 6 anni in su, con l’aiuto delle operatrici sperimenteranno usando i materiali naturali reperibili nel bosco della riserva - foglie, cortecce, legno, pigne - dando vita a creazioni dal sapore invernale e natalizio. Per l’occasione è stato previsto anche un servizio navetta gratuito, XmasExpress, che partirà dalla Stazione di Vernio alle ore 14 e tonerà indietro per il rientro dal centro visite alle 18. Il laboratorio è gratuito ma è obbligatoria l’iscrizione sulla sezione prenotazione eventi di www.visitvalbisenzio.it.