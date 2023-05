Centri estivi per chi resta in città Sport, natura e arte: ecco le offerte

Il calendario scorre e lo sguardo dei genitori è puntato dritto sui centri estivi all’insegna di sport, giochi, svago e divertimento. Un momento di apprendimento ed evasione per bambini e ragazzi, ma anche una sicurezza per i genitori che, finite le scuole, continuano a lavorare. In questi giorni le famiglie sono a caccia dell’offerta migliore e più funzionale per orari e luogo. Uno sguardo inevitabilmente va al portafogli: sostanzialmente i prezzi sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno, con qualche ritocco verso l’alto. Mediamente per il tempo pieno servono dai 90 ai 120 euro a settimana, con sconti per fratelli e sorelle e una quota di partecipazione che comprende l’assicurazione e che varia da 15 a 30 euro. La buona notizia è che le famiglie potranno stare tranquille perché i centri copriranno il periodo da giugno a settembre e sono rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni.

Ci sono varie opzioni di iscrizione a seconda del camp scelto: part-time con ingresso alle 8 e uscita alle 13 (senza mensa) o alle 14 (con mensa) e full-time con ingresso alle 8 e uscita alle 17 (con o senza mensa). E’ inoltre possibile chiedere l’ingresso anticipato o l’uscita posticipata di mezzora, o entrambi. Le proposte spaziano per accontentate tutti i gusti: ci sono i centri in doppia lingua inglese-italiano del progetto I-Camp, ci sono i water camp, che hanno come tema l’acqua, ci sono i centri del Cgfs dedicati alle discipline sportive, c’è Wild camp in collaborazione con i volontari del Centro di scienze naturali di Galceti. Spazio poi alla fantasia con laboratori d’arte, passeggiate nella natura, ma anche sano relax e divertimento durante le giornate più calde. Il Comune come ogni anno garantirà gli spazi per l’organizzazione dei centri che si svolgeranno nelle scuole comunali.

Per iniziare a farsi un’idea e scegliere sul sito del Comune di Prato (www.comune.prato.it) sotto la voce "Estate ragazzi" è stato pubblicato l’elenco delle associazioni che organizzano i campi scuola, il periodo di riferimento e il luogo dove si svolgeranno insieme ai numeri telefonici di riferimento per avere informazioni.

"Ci garba fare sport… D’estate" è invece lo slogan che spiega la filosofia alla base dei campi estivi organizzati anche per il 2023 dal Centro giovanile di formazione sportiva. I campi estivi inizieranno con la chiusura delle scuole e andranno avanti fino alla prima settimana di settembre, con una pausa nelle settimane centrali di agosto. Le iscrizioni sono già aperte ufficialmente sia online, sia all’ufficio iscrizioni del Cgfs, in via Roma 258 (primo piano).

"Siamo pronti ad accogliere bambini e ragazzi con proposte che comprendono un mix di attività finalizzate a promuovere la crescita personale, lo sviluppo motorio, l’autonomia e la socializzazione – commenta il presidente del Cgfs, Gabriele Grifasi –. Mi preme in particolare sottolineare che alcune, come per esempio la Repubblica dello Sport, sono state riconosciute dal Coni come Educamp per la rilevanza, anche da un punto di vista sportivo, delle attività svolte".

Da 3 a 6 anni sono previsti laboratori motori, creativi, musicali ed espressivi. Ma anche attività in acqua, percorsi sensoriali e ambientali, senza dimenticare la parte dedicata al gioco e al divertimento. La vera novità, quest’anno, è rappresentata dal campo estivo previsto nella zona Nord di Prato. Da 6 a 14 anni c’è il campo "Multisport Mezzana" alla piscina e palestra di Mezzana e "Repubblica dello sport" nella zona di San Paolo. Insomma, non resta che scegliere la proposta più convincente.

Silvia Bini