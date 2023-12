Cenoni e ballo. Tutto pronto per S. Silvestro

Cosa fare a capodanno nei Comuni medicei? Per chi non avesse ancora deciso dove andare ecco le opportunità offerte dai locali. A differenza del pranzo di Natale, con i locali al completo, per San Silvestro hotel, pizzerie e ristoranti hanno ancora posti liberi. All’hotel e ristorante Hermitage a Poggio a Caiano c’è il "cenone con delitto", una serata di spettacolo e gastronomia dove i clienti, fra una portata e l’altra, dovranno indovinare il colpevole. Info e prenotazioni: 380 9019371. L’Auser di Poggio propone un cenone ricco, prenotazioni: 347 6522012 e 347 5572972. E ancora a Poggio, il ristorante La Frugola ha un menu di capodanno a 60 euro a base di carne e funghi porcini, con intrattenimento musicale. Per prenotazioni: 055 8778143. Al ristorante Vallechiara a Comeana la cena di fine anno sarà a base di pesce, a 65 euro bevande incluse. Prenotazioni: 055.8710251. Il ristorante "L’amante della bistecca" a Bacchereto propone un menu per adulti e uno per bambini. Quello per adulti costa 80 euro a persona ed è base di carne, funghi e tartufo di San Miniato e dolce della pasticceria Victory, oltre ad offrire una serata con musica dal vivo con Alex Jeremies. All’antica Osteria dei Mercanti a Carmignano menu di fine anno a 75 euro, prenotazioni: 055.8711587.

Al ristorante Il Pinone per San Silvestro si mangia con menu alla carta ed è disponibile anche la pizza: prenotazioni allo 055 8712094. Alle Farnete cenone con menu di mare a 90 euro, prenotazioni allo 055 8719747. All’hotel Villa La Malva è in programma un cenone con festa di capodanno. Prenotazioni: 335 8322984. E per gli appassionati della discoteca il BackDoors di Poggio a Caiano, organizza con il circolo Arci Becagli, un veglione con la cena e ballo. Dalle 20.30 ricco buffet con tavolo prenotato a 45 euro, il pubblico potrà entrare per il ballo dalle 23.30 a 15 euro con drink. Prenotazioni: 333 9170960.