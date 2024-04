Cenni: "Sinergia per vincere le sfide". I progetti per lo sviluppo del distretto

Gianni Cenni, candidato sindaco di Prato del centrodestra, in visita ieri al Lanificio Balli, ha spiegato ai vertici dell’azienda alcuni dei punti del programma elettorale concentrando l’attenzione sulla leva del ‘fare squadra’. Tre gli spunti principali per il distretto: economia circolare per un sistema economico in grado di rigenerarsi, infrastrutture per una più alta e migliore efficienza generale, comunità energetiche per instaurare benefici economici, ambientali e sociali. "La sinergia è fondamentale per vincere le sfide – ha detto – è arrivato il momento di riunire tutti i soggetti in campo, sia pubblici che privati, e fare massa, fare gruppo e andare uniti nella stessa direzione".

Un confronto, quello con i vertici del Lanificio Balli, che ha toccato tante questioni con una visione su tutte le progettualità nuove che puntano alla sostenibilità produttiva ed economica anche e soprattutto in chiave di indirizzo europeo Tra gli argomenti affrontati anche la gestione dei rifiuti con una maggiore spinta sulla raccolta differenziata introducendo il cassonetto intelligente, la manutenzione delle infrastrutture a partire dalla rete stradale "in condizioni pessime ovunque", la viabilità "su cui ci sono progetti importanti come la realizzazione del sovrappasso tra la Declassata" e la tangenziale a Capezzana. Ha parlato anche di interventi ‘minuti’ come la gestione programmata dei semafori in base agli orari e ai flussi di traffico e le politiche urbanistiche legate allo sviluppo del distretto.

Non solo economia. Tra i temi toccati in questi giorni da Cenni, anche quello della protezione civile. L’idea del candidato del centrodestra è quella di destinare un’area alle esercitazioni di protezione civile, "uno spazio utile e attrezzato per esercizi pratici e prove di intervento in caso di disastri e calamità". Una proposta che vuole essere un impegno, in caso di vittoria alle urne: "Prato ha la fortuna di avere un sistema di protezione civile preparato ed efficiente. Ritengo necessario mettere a disposizione un terreno per organizzare periodiche esercitazioni tematiche per terremoti, alluvioni, grandi evacuazioni, incendi".