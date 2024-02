Cenni si presenta in centro storico. Pd in attesa: scelta senza fretta

E’ in programma per sabato alle 15,30, a Il Garibaldi, la presentazione ufficiale di Gianni Cenni come candidato sindaco del centrodestra. L’appuntamento era stato organizzato per sabato 17, ma poi la tragedia di Firenze e il conseguente lutto regionale hanno fatto slittare la presentazione a questo fine settimana. "Io sono Gianni" è il titolo scelto per questo primo evento pubblico, un’occasione per conoscere il protagonista del nuovo progetto di governo del centrodestra.

Sessant’anni, pratese, sposato e padre di due figlie, avvocato ed ex assessore all’urbanistica, Gianni Cenni guiderà la coalizione formata da Fratelli d’Italia, che è il suo partito, Lega, Forza Italia, Partito liberale italiano, Udc, Noi Moderati-Silli e liste civiche.

Il centrodestra dunque è pronto a lanciare la sfida per il governo della città nei prossimi cinque anni dopo il doppio mandato di Matteo Biffoni. Il centrosinistra invece sta cercando di capire se lo stesso Biffoni può essere della partita oppure no, ovvero se l’ipotesi del terzo mandato per sindaci e governatori, contenuta in due emendamenti della Lega che dovrebbero essere discussi domani in Senato, ha ancora qualche chance di passare. Al momento pare scontato il no, anche se ieri la Lega ha deciso di non ritirarli nonostante manchi l’accordo all’interno della maggioranza visto che FdI e FI sono contrari (e il Pd dal canto suo ha avviato solo un tavolo di confronto). Tra l’altro è anche possibile che il voto slitti alla prossima settimana, se non arriveranno in tempo i pareri della commissione bilancio sulle coperture.

Il tira e molla a Roma, che comunque parrebbe avere un esito scontato con il no al terzo mandato, contribuisce a rallentare i tempi anche in città, dove il Pd continua a dire di non avere fretta con l’obiettivo di arrivare al candidato sindaco tra fine febbraio e inizio marzo. Al momento non ci sono novità nemmeno sui nomi dei possibili candidati: il segretario Marco Biagioni, la consigliera regionale Ilaria Bugetti e il vice sindaco Simone Faggi, con l’assessore regionale Stefano Ciuoffo non del tutto fuori dai giochi.

bl