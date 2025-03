Cede l’argine del torrente Agna. Via ai lavori di somma urgenza

Le ultime piogge hanno messo a dura prova la tenuta degli argini del torrente Agna. Il Comune di Montemurlo continua a lavorare a 360 gradi sul territorio per mitigare e prevenire il rischio idraulico e idrogeologico. Durante i giorni dell’allerta meteo rossa del 14 e 15 marzo scorsi il sindaco Calamai, attraverso la protezione civile comunale, ha monitorato con attenzione tutto il territorio ed ha segnalato al Genio civile il crollo di una parte di argine sul lato interno del torrente Agna, nel tratto lungo la via Scarpettini in corrispondenza del Vivaio Innocenti e Mangoni di Montemurlo. A seguito della segnalazione, effettuata dal Comune di Montemurlo, sono iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino urgente del crollo arginale dell’Agna. Il Genio civile ha comunque assicurato al Comune che, nonostante il cedimento dei giorni scorsi, l’argine in quel punto è sicuro.

Nel 2016 infatti furono effettuati dal Comune, attraverso ila sinergia con il Consorzio di Bonifica e il Genio civile, importanti rinforzi e ringrossi arginali per complessivi 16 mila metri cubi di materiale, che hanno reso le sponde dell’Agna più ampie e solide; l’intervento aveva avuto un un costo di circa 300 mila euro. "L’attenzione e l’impegno del Comune per la messa in sicurezza del territorio sono massime e siamo attivi su tutti i fronti- dice il sindaco Simone Calamai – Ieri, anche alle nostre segnalazioni e sollecitazioni sono iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino arginale del torrente Agna".

Intanto sul ponte del torrente Bagnolo nei pressi della vecchia via Monteferrato, per raggiungere la sponda opposta del fiume - sono in corso le prove di carico per verificarne la stabilità. Successivamente al collaudo andranno avanti gli interventi per la sistemazione della viabilità alternativa sulla sponda opposta alla via Riva.