C’è nostalgia del futuro. La piazza di School of Met

Oggi dalle 15 alle 17.30, nello spazio di piazza Rodari al Cicognini-Rodari si svolgerà la seconda assemblea di School of Met autunno 2023, dal titolo "Nostalgia del futuro. La vita interiore dei ragazzi in una società a rischio burnout", con Ilaria Gaspari, la partecipazione di La Piazza degli Studenti e l’intervento della psicologa clinica Afef Hagi, specializzata in cittadinanza transnazionale, diversità culturale e dinamiche migratorie. Coordinata da ragazzi e ragazze formati e accompagnati dal giornalista culturale Graziano Graziani, la conferenza mette al centro le situazioni di disagio e smarrimento create dalla pressione della società contemporanea, iperspecialistica e ossessionata dalla performance e dai risultati, sulla popolazione studentesca. È un incontro dedicato alle emozioni. A partire dalla forte richiesta di riflettere su disagio e stato emotivo da parte degli studenti, è stata invitata un’autrice che ha molto riflettuto sulla felicità e le emozioni, a partire dalla filosofia: Ilaria Gaspari, autrice de La vita segreta delle emozioni e di Lezioni di felicità dialogherà con i ragazzi e le ragazze di Prato per mettere a fuoco, insieme, le dinamiche del disagio. L’ingresso è libero.

Altra bella iniziativa del Metastasio è Maiestatis pluralis, laboratorio teatrale a cura di Luca Camilletti rivolto a nonne, nonni e nipoti della primaria. E’ un percorso che fornisce i rudimenti dell’arte della scena e gli strumenti di analisi della presenza attoriale. Le lezioni si terranno al Teatro Magnolfi di via Gobetti, il venerdì dalle 17 alle 18.30 per 15 incontri dal 12 gennaio a fine aprile e si concluderanno con un evento finale al Metastasio. Per iscrizioni: il sito del Met.