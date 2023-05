C’è la paninoteca gluten free "Le offerte sono per tutti i gusti"

Un nuovo esercizio pubblico in piazza Mercatale. Al numero 110, al posto di quello che era una volta il ristorante Razmataz, è a disposizione da oggi Grazie Rosa, una paninoteca gluten free. L’attività ha recentemente traslocato, in quanto fino a poche settimane fa era aperta ad Agliana. "La decisione di spostarci? E’ dettata dal fatto che molti clienti del vecchio locale, che ho inaugurato nel 2019, erano pratesi e mi hanno sempre spinto a venire qua. Ho colto un’occasione, anche perché mi interfaccerò con un pubblico potenzialmente molto più esteso - racconta la titolare Romy Betti - Inoltre, essendo un’attività che lavora prettamente la sera, ho preferito venire via da Agliana, dove potevo creare disturbo ai residenti con il mio ‘trambusto’. In piazza Mercatale invece non corro questo rischio". Con la sua offerta culinaria, Romy è convinta di rappresentare una ventata di aria fresca per la città. "Da quello che so, ovviamente ci sono ad esempio pasticcerie che preparano e vendono prodotti senza glutine e lattosio, ma nessuno è davvero specializzato in panini - e non solo - gluten free come invece noi. Mi auguro che la risposta dei pratesi sia buona, in attesa di inaugurare anche l’esterno. Per ora possiamo contare sui 25 posti interni". Se il giro di clienti dovesse richiederlo, allora Romy potrebbe assumere un altro dipendente. "Per il momento una è sufficiente, ma in vista dell’estate potrebbe farmi comodo un’altra persona. Non credo sarà facile trovarla".