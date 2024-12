Cassa dell’Agnaccino. Via al potenziamento

Altre buone notizie sul fronte del rischio idraulico e in questo caso degli allagamenti, che puntuali si verifcano nella frazione di Oste. Finalmente, dopo le pressanti richieste da parte del sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, la Regione Toscana, attraverso la struttura commissariale, ha dato formalmente il via al Consorzio di Bonifica Medio Valdarno per avviare l’intervento straordinario per il miglioramento e potenziamento dell’impianto idrovoro e della cassa di espansione presso il torrente dell’ Agnaccino a Oste. Un lavoro di fondamentale importanza che ha un valore di 700mila euro e che servirà per mettere in sicurezza idraulica tutta la zona di Oste, in particolare quella tra via Puccini e via Rossini. "È fondamentale arrivare al più presto al potenziamento dell’impianto – dice il sindaco Simone Calamai che ha fatto pressione per arrivare a questo importante via libera -. Abbiamo chiesto con forza alla Regione e al Consorzio di Bonifica Medio Valdarno di a quanto prima al potenziamento e all’adeguamento dell’impianto di sollevamento dell’Agnaccino, di competenza dello stesso Consorzio di Bonifica, presente nella zona di via Puccini a Oste". Sull’impianto dell’Agnaccino, infatti, il Consorzio ha già elaborato un progetto del valore di 700mila euro. Dunque, con il via libera della Regione, ora il Consorzio potrà procedere speditamente con l’intervento di manutenzione dell’impianto dell’Agnaccino con immediati benefici idraulici su tutta la zona di Oste. "Grazie a questo lavoro potremmo ridurre ulteriormente il rischio idraulico nella zona di Oste", conclude il sindaco Calamai.