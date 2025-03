Carmignano vince il derbissimo di Coppa Faggi

Sarà Eureka – Carmignano la finalissima dell’edizione 2025 della Coppa Faggi. E’ il verdetto delle semifinali andate in archivio pochi giorni fa, cominciando dal derby carmignanese spostato da mercoledì a giovedì scorso su richiesta della Polisportiva Bacchereto (in quanto reduce dal posticipo di campionato del lunedì con l’Atletico Esperia).

Una partita particolarmente sentita, Bacchereto – Carmignano, andata in scena a Seano: alla fine, dopo la lotteria dei rigori, è stato il Carmignano ad esultare, sovvertendo il pronostico che vedeva i baccheretani favoriti (perlomeno sulla carta) in virtù della miglior posizione di classifica in campionato.

Un botta e risposta continuo, che ha sicuramente reso il match avvincente: Polisportiva avanti per prima con Barbieri, situazione ristabilita dai carmignanesi con Tascini (autore del gol dell’1-1). E poi nuovo allungo di Meta per il Bacchereto, prima che Ballerini pareggiasse nuovamente i conti fissando il punteggio definitivo sul 2-2.

A quel punto, finiti i tempi regolamentari, sono stati i rigori ad esprimere il verdetto. Con il Carmignano mostratosi più preciso dei rivali dagli undici metri: dal dischetto, Vurro, Muca, Tano, Culatore e Lai non hanno sbagliato e hanno griffato il 5-4 conclusivo.

E l’attenzione, almeno sotto questo profilo, andrà fra poco più di due settimane all’ultimo atto della competizione: la finale di coppa dovrebbe tenersi il prossimo 19 marzo al Chiavacci. Il Carmignano se la vedrà con l’Eureka che si è già aggiudicata il memorial dedicato a Rodolfo Becheri e che sta lottando per i playoff: una squadra solida, che sembra aver trovato quella continuità di rendimento mancata nelle scorse stagioni. E che partirà con i favori del pronostico, ma trattandosi di una gara secca potrebbe davvero succedere di tutto.

Giovanni Fiorentino