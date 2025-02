Carmignano-Tobbiana promette emozioni

Archiviate le fatiche di Coppa Faggi, è tempo di concentrarsi sul campionato: la diciassettesima giornata di Terza Categoria prenderà il via oggi per chiudersi come di consueto con il posticipo del lunedì ed il programma si presenta più che mai ricco. Quattro le partite che inizieranno alle 14,30 odierne e l’attenzione andrà ovviamente al Tobbiana primo della classe: gli uomini di coach Santini, primi in classifica con 37 punti, giocheranno a Seano contro un Carmignano galvanizzato dal passaggio del turno in coppa e saranno chiamati a vincere per essere sicuri di restare in testa. Anche perché, in caso contrario, la Polisportiva Carraia (seconda ad un solo punto dal vertice) potrebbe mettere la freccia, a patto di prevalere sull’Atletico Esperia (complicato, ma non impossibile). Da seguire con attenzione anche il confronto dell’Achilli di Tavola: l’Eureka che è approdata alle semifinali di Coppa Faggi sta attraversando un ottimo momento di forma e sfruttando il fattore-campo per regolare il San Lorenzo Campi Giovani si aprirebbero prospettive interessanti per Cuzzavaglio e compagni: i campigiani sono solidi e stanno disputando un ottimo torneo, ma l’impresa appare (sulla carta) alla portata. La quarta partita programmata a quell’ora è invece CDP Vaianese – Prato Sport, con i vaianesi che necessitano di far risultato pieno per provare a risalire e rilanciarsi. Alle 15 inizieranno invece Paperino San Giorgio – Las Vegas (con i valbisentini di Shehaj che mirano a consolidare la loro presenza in zona playoff) e La Briglia – BGV Soccer. Domani alle 15, il Chiavacci ospiterà La Libertà Viaccia – Polisportiva Bacchereto: gli uomini di Sensi, attualmente terzi, se la vedranno contro il sodalizio carmignanese che sta sin qui evidenziando un ottimo rendimento. La giornata si chiuderà tuttavia dopodomani alle 21, quando a Calenzano si terrà Firenze Nord – Colonnata. Passo indietro e chiusura con il Prato Nord U21, unica formazione pratese inserita nel girone di Pistoia: i giovani di Rauseo riceveranno al Galleni il Ramini, oggi alle 14:30.