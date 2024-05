"Cantine aperte" al via. Il weekend con il vino

Cantine aperte a Carmignano per un sabato e una domenica alla scoperta del vino, dei suoi produmi e dei suoi segreti.

Nel circuito del Movimento del turismo dei vino aderiscono quest’anno la "Fattoria di Bacchereto", la tenuta di Capezzana, il podere Il Sassolo.

A Bacchereto nei due giorni visite guidate al vigneto e alla cantina con degustazione dei vini "Terre a Mano" su prenotazione. Nella giornata di domenica 26, alle 15, si potrà fare una degustazione verticale guidata di 5 annate del "Sassocarlo" Bianco Toscano IGT, anche questa su prenotazione. Prenotazioni: 333.4173501. Il costo è 20 euro a persona per visita guidata + degustazione annate in commercio, per la degustazione verticale 30 euro a persona.

La fattoria, con tutte le sue produzioni, è comunque visitabile gratuitamente ed è in via Fontemorana. A Capezzana ci sarà "Pan divino" domenica 26. Dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30 tour delle cantine storiche ogni 20 minuti e degustazione al calice dei seguenti vini: un calice di Barco Reale doc 2022 e un calice di Villa di Capezzana docg 2020 10 euro; Ghiaie della Furba igt 2020 6 euro a calice e Ugo Contini Bonacossi igt 2019 a 8 euro a calice. Poi dalle 15,30 alle 19 merenda al Wine Bar La Vinsantaia con filo conduttore il pane. Prenotazione: 3311757918 – [email protected].

Domenica cantine aperte anche alla cantina del Podere Il Sassolo per trascorrere una giornata in campagna – entrata libera dalle 10 alle 19 – con possibilità di pranzare con un bel tagliere misto e altre golosità, accompagnate dal vino. Il Sassolo è in via Citerna.

M.S.Q.