Cantiere palazzina esterna: scavi per parcheggi e sottoservizi

Il cantiere per la costruzione della palazzina esterna dedicata allo scomparso vicesindaco Luigi Biancalani sta andando avanti come da programma. Al momento le ruspe stanno lavorando e stanno scavando nello spazio che ospiterà 150 stalli destinati al parcheggio per i dipendenti ospedalieri. Altre ruspe, invece, sono impegnate nello scavo nell’area che ospiterà l’edificio esterno per ampliamento del Santo Stefano con 104 posti letto in più. Al momento la ditta che si è aggiudicata l’appalto, la romana Nbi spa, sta facendo saggi per i sottoservizi. Il nuovo edificio si svilupperà su quattro piani di cui tre fuori terra, per una superficie utile lorda complessiva di 7.337 metri. I lavori hanno un costo di costruzione di oltre 25 milioni di euro (considerate le spese per gli arredi). La cifra sarà coperta da finanziamenti ministeriali per 10 milioni di euro, da altri 8 milioni 860mila euro da finanziamenti ex art. 20; la rimanente cifra di 6 milioni e 640mila euro sarà coperta con fondi Asl. Il cantiere si concluderà a novembre 2025 e l’ospedale sarà operativo tra circa 3 anni.