Campionati di Prima e Seconda Categoria: sfide decisive per il primato e la salvezza

La pausa natalizia sta avvicinandosi sempre più, ma non è ancora il momento di rilassarsi: alle 14:30 odierne inizierà la tredicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria.

Iniziando ad esempio dal girone D di Prima Categoria, con lo Jolo primo della classe che vuole mantenere il primato conquistato la scorsa settimana e dovrà quindi battere al sussidiario di Agliana il Novoli. Un assist indiretto agli uomini di Ambrosio potrebbe arrivare dal CSL Prato Social Club, che se la vedranno in trasferta nella tana del Settimello seconda forza del raggruppamento.

CF 2001 – Maliseti Seano metterà di fronte due squadre che necessitano di punti per risalire, al pari del Prato Nord di Rondelli che riceverà la Virtus Rifredi.

E si scende in Seconda Categoria, dove Pietà 2004 e Galcianese appaiate a 21 punti sperano di vincere per contenere la fuga del San Niccolò. La Pietà affronterà al Faggi proprio gli aglianesi primi della classe peraltro, mentre i ragazzi di Bertini se la vedranno allo Scirea con il Chiesanuova.

A metà classifica c’è invece il Montemurlo Jolly, cui basterebbe (si fa per dire) violare il terreno di gioco della Montagna Pistoiese per riproporsi in chiave-playoff, considerando i margini attualmente minimi fra le varie compagini. Vale teoricamente anche per il Mezzana, a patto di prevalere sul Cintolese.

Il Tavola mira ad uscire dalle sabbie mobili regolando il Vernio fanalino di coda, mentre l’avventura di Ettore Nanni da tecnico della Valbisenzio Academy inizierà al Barni di Montale contro l’Olimpia Quarrata.

E si chiude con il girone F, nel segno di un Poggio a Caiano che guida la classifica a pari merito con il Daytona e ha tutta l’intenzione di restare al vertice. E per averne la certezza, i poggesi hanno un solo modo che prescinde da ogni risultato dei rivali: devono superare in trasferta il Monterappoli.

Attenzione però anche alla Virtus Comeana, quinta e a sole tre lunghezze dal primo posto, che aggiudicandosi l’intera posta in palio contro il Sesto potrebbe sparigliare le carte. Poi ci sono Polisportiva Naldi e La Querce, che giocheranno rispettivamente in casa contro il Real Peretola ed in trasferta contro l’Avane per risalire la china e riguadagnare posizioni. Esattamente come il San Giusto, atteso da un difficile confronto interno con il Doccia ma senza dubbio bisogno di punti per pianificare l’uscita dalla zona playout.