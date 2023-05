Camerata & Rtc Si ricorda Bellugi con Beethoven

Pastorale e Sinfonia in do minore di Beethoven che Rete Toscana Classica trasmette oggi alle 20,30 in una registrazione dal vivo del 28 gennaio 2012, celebrano i 25 anni di attività della Camerata insieme al ricordo di uno dei massimi artefici della nostra orchestra: il maestro Piero Bellugi, direttore fiorentino, scomparso il 10 giugno del 2012. Sempre oggi alle 22,43 una serata con parti sinfoniche dalla tetralogia wagneriana, direttore Pierre Boulez con l’orchestra del Festival di Bayreuth: Entrata degli Dei nel Walhalla - Incantesimo del fuoco - Mormorio della foresta Morte di Sigfrido. Domani uno svago lirico italiano di gran classe col Rossini de La regata veneziana arricchito da una scherzosa interpretazione: la voce di Renata Tebaldi diretta da Bonynge (alle 12,18). Ancora voce femminile e pianoforte (Galina Vishnevskaya e Tamas Vasary) questa volta con divertimenti russi di Ciaikovskij, Musorgskij, Stravinskij e Prokof’ev: canzoni e racconti della nonna, ballo e piccole stelle (alle 14,18). Martedì alle 20,30, registrazioni storiche da Boston del 1948-49 con il giovane Bernstein che dirige Sostakovic (Sinfonia di Leningrado) e Mahler (Sinfonia Resurrezione). Mercoledì alle 13,44 Claudio Abbado con i Wiener Philharmoniker mette insieme le sonorità novecentesche di Schoenberg (Un sopravvissuto di Varsavia) e di Webern con le geometrie classiche di Bach (Fuga ricercata a sei voci). Alle 18,40 un tuffo nelle fantasmagorie solari della Spagna di Enrique Granados: Andaluza e Goyescas (Pablo Casals, Arthur Rubinstein, Jascha Heifetz).

Giovedì alle 11,41 rara registrazione del 1953: Mitropoulos dirige la Sinfonia 10 di Sostakovic e Karajan con i Berliner Philarmoniker dirige la Sinfonia n.5 di Beethoven. Gli scherzi vocali nell’esuberanza rossiniana alle 21,05: Arietta spagnola - Regata veneziana e l’invenzione buffa del Duetto di due gatti (da non perdere. Venerdì alle 14,18 la Spagna di Joaquin Rodrigo nel Concierto Andaluz per quattro chitarre e orchestra e alle 15,40 il coinvolgente Corale della Sinfonia n 9 di Beethoven diretto da Karajan.

Goffredo Gori