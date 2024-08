Calici di stelle, presenze in calo: "Colpa forse dell’eccessivo caldo". Ma aumentano giovani e stranieri

Calici di stelle a Carmignano è sempre una certezza nella notte di San Lorenzo ma le presenze, rispetto al 2023, sono in calo. Complice sicuramente anche il grande caldo che ha anticipato le partenze. In compenso, la manifestazione inizia ad essere scoperta e frequentata da numerosi turisti stranieri, quasi tutti europei. Venerdì 9 sono stati registrati 759 ingressi e sabato, ultima serata, quasi il doppio: 1369 per un totale in quattro serate di 3748 presenze. Da evidenziare però che nel 2023 la terza sera aveva avuto 811 ingressi e la quarta ben 1603. Nel 2022 numeri ancora più alti, anche se quella era l’estate di uscita dalla pandemia, con 949 persone la terza sera e addirittura 1799 la quarta. Il calo in due anni nella quarta serata, notte di San Lorenzo, è di 430 persone. Negli anni passati Calici di stelle superava in modo molto largo i 4000 ingressi. "Il troppo caldo – sottolinea Carlo Attucci, presidente della Pro Loco di Carmiganno – forse ha proprio scoraggiato la gente, non ancora in ferie, ad uscire oppure ha anticipato le partenze. Devo dire però che rispetto al passato abbiamo avuto tantissimi giovani, venuti appositamente per le degustazioni del vino. Quindi questo avvicinarsi dei giovani al mondo del vino dobbiamo valutarlo positivamente. Abbiamo portato anche circa 200 sedie perché è comprensibile anche il disagio di una cena in piedi: questa però è la caratteristica del giardino della Rocca. In aumento anche le presenze degli stranieri che hanno apprezzato in modo particolare questa vetrina dei vini di Carmignano". La Pro Loco ogni sera ha potuto contare su circa 35/40 volontari e intanto si pensa all’edizione 2025 e come poterla migliorare. Il comparto delle degustazioni è stato particolarmente nutrito, offrendo una panoramica di tutta la produzione del Carmignano Docg. e hanno partecipato: Artimino, Ambra, La Borriana, Capezzana, Castelvecchio, Ceri, Colline San Biagio, Dal Din Spumanti, Le Ginestre, Fabrizio Pratesi, Il Sassolo, Enrico Vaudano. Per le attività di ristorazione: L’Amante della Bistecca, Antica Osteria dei Mercanti, Cucino Io, forno del pane e dei dolci sapori, Frammenti di Memoria, gelateria Soffici, Polisportiva Bacchereto, Questioni di gusto, Spizzettando, Vallechiara.

M. Serena Quercioli