Calamai inaugura il comitato. Folla nella sede di via Dante: "Solo con i servizi il paese vive"

Folla per l’apertura del comitato elettorale di Simone Calamai sindaco, appoggiato da una coalizione di centrosinistra composta dal Partito Democratico, (a cui appartiene Calamai), Alleanza Verdi Sinistra, Montemurlo al Centro e dalla lista civica ’Amare Montemurlo’. In tanti si sono ritrovati in via Dante Alighieri, 8, sede del comitato. "Siamo davvero tantissimi e mi batte forte il cuore - ha detto Calamai- È una grande emozione vedere così tante persone intorno a me: uno stimolo ed un’iniezione di energia per continuare a lavorare per Montemurlo con sempre maggiore impegno e convinzione". Tanti gli amici che non hanno voluto far mancare la loro presenza, tra i quali il segretario provinciale del Pd, Marco Biagioni, l’ad di Estra Spa, Nicola Ciolini, gli ex sindaci Umberto Orlandi, Ivano Menchetti e Mauro Lorenzini, solo per citarne alcuni. Presente all’apertura del comitato anche Emma Marrazzo, mamma di Luana al quale il sindaco ha rivolto un saluto speciale. Il primo appuntamento pubblico, che vedrà ritrovarsi insieme tutte le forze di coalizione, è per martedì 23 aprile ore 21 al teatro della Sala Banti ( piazza della Libertà- Montemurlo) ed è aperto a tutti i cittadini che abbiano voglia di dare il loro contributo per la definizione del programma elettorale.

Calamai ha poi ricordato gli obiettivi raggiunti durante il mandato, primo su tutti il parco urbano nel centro di Montemurlo: "e con lo stesso impegno abbiamo lavorato su tutte le frazioni di Montemurlo - ha continuato Calamai- Una comunità è vitale e funziona se ci sono servizi efficienti e noi vogliamo continuare a lavorare per migliorare la qualità della vita delle persone ed i servizi".