Rimane chiusa fuori, si lancia dal terrazzo: grave 45enne

Ambulanza

Prato, 10 marzo 2023 – Il vento le ha giocato un brutto scherzo: mentre la donna, una cinese di 45 anni, stava stendendo i panni dal terrazzino al primo piano di una abitazione di Iolo, in via 27 Aprile, una forte raffica di vento le ha chiuso dietro le spalle la porta finestra. L’incidente è avvenuto a mezzogiorno di oggi, 10 marzo. L’orientale, babysitter di una bambina di 20 mesi, si è preoccupata perché la piccola era sola in casa e aveva lasciato il gas dei fornelli acceso per il pranzo.

La donna si è vista al perso e ha deciso di lanciarsi dal terrazzo. La 45enne, che è a servizio di una famiglia di connazionali, pensava di raggiungere agilmente il piano terra e rientrare in casa dalle finestre aperte.

Purtroppo l’intrepida babysitter non è riuscita ad ammortizzare quel volo di circa tre-quattro metri di altezza. La donna è andata finire contro il suolo, riportando lesioni e fratture, fra cui quella al bacino.

Immediati i soccorsi sanitari: sul posto è giunta un’ambulanza infermieristica inviata dalla centrale operativa. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Iolo. La babysitter orientale è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano: la donna non è in pericolo di vita, ma oggi pomeriggio si è reso necessario un teleconsulto con Careggi.

Sa.Be.