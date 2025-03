Caccia aperta ai play off. La PFP Rlc Sistemi ci crede

Alla caccia dei playoff. E’ questo l’obiettivo della Rlc Sistemi Pallacanestro Femminile Prato per la parte conclusiva della stagione. Impegnata nel campionato di Serie B, la compagine allenata (ormai da oltre un anno) da coach Tommaso Pilli si trova attualmente in settima posizione, appaiata all’Acea Pink Basket Terni, che nello scorso turno ha mandato al tappeto per 51-45 proprio le laniere, a cui non sono bastate una buona partenza e la rimonta nell’ultimo periodo. Un ko pesante quello in cui sono incappate Billi e compagne, visto che le umbre sono riuscite a ribaltare anche la differenza canestri. La zona playoff è distante due lunghezze, dato che agli spareggi promozione si qualificano le prime sei ma chiudere entro questa soglia non sarà affatto semplice, alla luce della concorrenza più agguerrita che mai. "Vogliamo provarci, ma non dovessimo riuscirci non sarebbe certamente un dramma - racconta il direttore sportivo Alessandro Consorti - Purtroppo abbiamo avuto dei problemi di roster, soprattutto nel comparto delle guardie. Ad esempio, la nostra miglior marcatrice, Giulia Sautariello, è volata in America a fine 2024 per motivi di studio. Nonostante questo, la squadra sta continuando a lavorare bene e, con un pizzico in più di fortuna, magari sarebbe riuscita a vincere anche a Terni. Purtroppo abbiamo dovuto cedere di appena un punto la differenza canestri. E lo stesso discorso vale per il confronto con Number 8, che occupa il sesto posto. Per cui, la strada verso i playoff è in salita, ma non abbiamo nulla da perdere". Anche perché, rispetto alle big del campionato, Prato ha deciso di costruire un gruppo basato su ragazze del territorio. "E’ una nostra filosofia. Non a caso, ultimamente ha debuttato in Prima Squadra una classe 2008. Voglio poi sottolineare la crescita di Peri e Cecchi, che si stanno ritagliando uno spazio sempre più importante. A differenza delle prime della classe - continua Consorti - non abbiamo giocatrici straniere e questo sicuramente è un fattore da non sottovalutare". In occasione del prossimo turno, il 23°, Prato ospiterà alla palestra Toscanini proprio una delle compagini più forti, ossia l’Aqua dell’Elba Nico Basket (sabato alle 21.15). "Il calendario prevede per la nostra squadra gli scontri durissimi con Nico Basket e Perugia. Ma avremo anche delle gare più alla nostra portata. La speranza è quella di arrivare a giocarci la qualificazione ai playoff all’ultima giornata, quando ospiteremo Firenze, attualmente quarta".

Francesco Bocchini