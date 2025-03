Caccia al tesoro, puzzle, giochi: creare con i numeri

L’Istituto Comprensivo Il Pontormo di Carmignano, offre tante opportunità laboratoriali per avvicinare i ragazzi a questa materia bellissima, ma soprattutto è nella pratica quotidiana che si sperimenta il fascino dei numeri e non solo, come per esempio: Il Rally matematico, una gara nazionale dove si lavora in gruppo per risolvere dei problemi. In questo modo i ragazzi imparano a ragionare e a lavorare in gruppo; oppure c’è il progetto Eureka, che aiuta i ragazzi a sperimentare e a creare giocattoli; gli Origami invece aiutano i ragazzi a scoprire leggi matematiche attraverso la realizzazione di figure particolari e accattivanti, l’utilizzo del tangram.

"Inoltre - spiegano gli studenti - vengono realizzati laboratori STEM, in modo ludico e divertente, abbiamo realizzato dei circuiti e animato delle stanze nell’attività di making e tinkering, programmato con scratch, animato ambienti fantastici e avventurosi con i lego, laboratorio di robotica, realizzato castelli e musei nel metaverso. Nella settimana del Pi Greco day abbiamo potuto sperimentare tanti giochi e sfide, come il memorizza le cifre, caccia al tesoro di “pi greco“, puzzle di cerchi e poligoni, creare un “pi greco“π Poema” (Pi-ku). Come un Haiku, oppure Musica con Pi Greco, trasforma le cifre di Pi greco in note musicali".

La matematica, insomma, non è più quella di una volta.