Caccia ai camerieri. La corsa per l’estate è già cominciata : "Difficile trovarli"

AAA cercasi a Prato camerieri, cuochi e altre figure professionali legate al mondo della ristorazione. Per la stagione estiva, ma anche per l’immediato. La "caccia" è cominciata, perché - viste le difficoltà del passato nel trovare personale - meglio non perdere tempo. E’ il caso ad esempio della gelateria Sottozero. Emblematica la storia della catena gestita da Andrea Oglialoro, costretto l’anno scorso a tenere chiusi tre punti vendita (quello pratese di viale Piave, quello a Sesto Fiorentino e infine quello a Calenzano) per mancanza di risorse umane. Per cercare di impedire che la situazione si ripeta, sono già partiti colloqui e assunzioni, con i primi contratti che sono stati firmati in queste settimane. "Ma c’è bisogno di 30/40 persone, perché qualcuno nel frattempo va via, quindi la strada è ancora piuttosto lunga – spiega Oglialoro che cerca personale da un anno – Secondo me tanti si lasciano scoraggiare dal fatto di dover lavorare la domenica e le sere. Al momento abbiamo chiuse la gelateria di via Piave e quella di Sesto Fiorentino, vedremo se riusciremo ad aprirle". Chi vuole candidarsi può inviare un curriculum all’indirizzo mail [email protected] oppure portare la versione cartacea in gelateria.

Ha bisogno rapidamente di incrementare il personale anche l’Osteria Santa Trinita. "La situazione è complicata. Abbiamo annunciato via social questa necessità circa tre settimane fa – spiega il titolare Vladimiro Gori – Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, siamo riusciti ad assumere un paio di persone solo di recente. Ma questo non significa che non ci sia ancora bisogno di aumentare lo staff. Cerchiamo qualcuno giovane che lavori in sala. Il contratto? Siamo disponibili a più opzioni. Dipende anche da quelle che sono le necessità del candidato".

Sui social si legge di altri esercizi fra bar e ristoranti che hanno bisogno di aumentare il personale. "E’ una ricerca costante: questa mancanza di offerta è un problema che denuncio da anni – sottolinea Stefano Bonfanti, presidente di Confesercenti Prato – Per quanto mi riguarda, sono a posto per il ristorante, mentre per il catering cerco almeno tre/quattro persone per il periodo che va da maggio a settembre".

Gli fa eco Tommaso Gei, presidente di Confcommercio Pistoia e Prato: "Il mercato non è vivace. Quando il titolare di un locale ha bisogno di personale, non è tranquillo perché è consapevole di non avere l’imbarazzo della scelta – afferma – Di conseguenza è difficile trovare la persona giusta per il ruolo giusto e la decisione su chi assumere diventa piuttosto obbligata. Anche nel mio locale negli ultimi anni abbiamo avuto necessità di assumere e non è stato facile".

Francesco Bocchini