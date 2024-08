Bus, raccolta rifiuti e supermercati. Molti servizi attivi anche oggi. E fare la spesa non è un problema

Città deserta o quasi? Forse stavolta più pratesi, specialmente nelle frazioni, sono rimasti a casa a combattere il solleone e le temperature record. Centro storico molto vuoto con pochi negozi rimasti aperti. Oggi come tradizione è in programma l’Ostensione della Sacra Cintola, prima volta della sindaca Ilaria Bugetti.

Gli autobus effettueranno servizio con orario festivo, la raccolta porta a porta dei rifiuti sarà posticipata a dopodomani (eccezion fatta per una parte del centro). E per chi resta in città, ci sono comunque supermercati aperti in cui fare la spesa. Queste le premesse su cui si basa Ferragosto a Prato, con la giornata odierna che prevede una serie di modifiche alla consueta programmazione.

AUTOBUS

Partendo dal trasporto pubblico locale: il Comune ha fatto sapere che oggi i bus urbani ed extraurbani circoleranno seguendo gli orari standard previsti per le domeniche estive (reperibili sul sito web di Autolinee Toscane o chiamando il numero verde 800 14 24 24). Con un’attenzione particolare a chi dovrà recarsi all’ospedale Santo Stefano: la linea 1+ Centro Pecci/Maliseti/Ospedale prevede corse ogni venti minuti dalle 6 alle 20, quella 3+ Stazione/Galciana, una corsa ogni mezz’ora (dalle 5:30 alle 21:30) e la linea 10 Casale/Iolo/Maliseti una corsa ogni ora dalle 6:15 alle 20:15.

RACCOLTA RIFIUTI

Capitolo rifiuti: Alia ha fatto sapere che oggi non sarà attivo il ritiro di ingombranti a domicilio, che resteranno chiusi tutti gli ecocentri e non saranno presenti gli ecofurgoni. Il servizio di raccolta porta a porta sarà posticipato a sabato "al fine di garantire alla cittadinanza la possibilità di gestire al meglio i propri rifiuti", fatta eccezione per le utenze domestiche nell’"area monumentale" del centro storico: solo in quest’ultimo caso, oggi, i rifiuti saranno regolarmente ritirati.

SUPERMERCATI

Ed eccoci ai supermercati, con l’invito a verificare sui siti web delle varie catene della grande distribuzioni eventuali eccezioni legate alle aperture odierne di singoli punti vendita che potrebbero variare: per quanto riguarda Esselunga, ad esempio, i due supermarket di viale Galilei e via Fiorentina saranno eccezionalmente aperti dalle 8 alle 14. Orario standard (o quasi) per Conad: sia il supermercato di piazza San Francesco che quello di via Kuliscioff a Maliseti hanno annunciato l’apertura con orario 8 - 20,30, mentre il punto vendita di Galcetello sarà ad esempio aperto dalle 8 alle 13 (al pari di quello di via Gherardi). La Lidl di viale della Repubblica aprirà invece dalle 8,30 alle 20,30. Rimarranno infine chiusi come tradizione per tutto il giorno i punti vendita Coop.

Giovanni Fiorentino