Burattini creativi a Palazzo Pretorio

Nuovo appuntamento con Musei in dialogo, l’iniziativa promossa dal Museo di Palazzo Pretorio e dal Museo dell’Opera del Duomo: oggi alle ore 15.30 Rita Iacopino, direttrice del museo di Palazzo Pretorio, terrà la prima delle conferenze previste al Museo dell’Opera del Duomo, dal titolo "Alessandro Franchi e la percezione del mutamento". Franchi è considerato il più grande pittore pratese dell’Ottocento, che si specializzò nella pittura religiosa e nella ritrattistica, seguendo i modelli dell’arte rinascimentale. Tra le sue opere più importanti ci sono le Storie dell’Antico Testamento nella Cappella Vinaccesi nel Duomo di Prato. Ingresso gratuito, consigliata la prenotazione al numero 057429339 o alla mail [email protected]. Per i più piccoli l’appuntamento a Palazzo Pretorio è domani alle 16 con un laboratorio per famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni per scoprire il museo in modo nuovo e divertente. Dopo un giro tra le opere della collezione, ogni bambino costruirà il suo burattino di legno, lana e stoffa, ispirandosi ai personaggi ritratti nelle opere del museo. Costo cinque euro a partecipante. La prenotazione è obbligatoria con una mail a [email protected]