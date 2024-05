Bonus idrico . Il bando scade il 28 maggio

Sconti in bolletta. Fino alle 13 del 28 maggio resterà aperto il bando per l’agevolazione del ‘bonus Idrico integrativo anno 2024’. L’agevolazione prevede un rimborso economico sui consumi di acqua nell’abitazione di residenza a nuclei familiari in difficoltà economiche. E’ rivolta anche alle persone che per motivi di salute necessitano di un consumo superiore alla media. I rimborsi saranno erogati fino ad esaurimento fondi secondo una graduatoria formata sulla base del valore Isee e verranno effettuati dal gestore. Potranno essere erogati rimborsi anche a utenti con morosità. A parità di valore Isee, sarà data priorità ai nuclei familiari in cui è presente almeno un componente in condizione di disabilità. Il rimborso assegnato non potrà essere superiore alla spesa per la tariffa idrica sostenuta nell’anno 2023 e non sarà inferiore ad 1/3 dell’importo annuale dovuto dall’utente al gestore. Possono presentare domanda i cittadini con un valore Isee non superiore a 13.500 euro; non superiore a 15.000 euro nel caso in cui sia presente nel nucleo almeno

un soggetto che, a causa di particolari condizioni mediche adeguatamente certificate, necessiti di un maggior

utilizzo di acqua e infine Isee compreso tra 13.500 e 19.000 euro nel caso nel nucleo

siano presenti almeno 4 figli fiscalmente a carico.

E’ importante indicare correttamente il proprio il numero di utenza Publiacqua. Le domande possono essere presentate tramite mail, a [email protected]; posta certificata a [email protected] o all’ufficio protocollo del Comune in Piazza della Repubblica dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.